%0.9luk Ali Babacanın DEVA Partisi, terör örgütünün siyasi kanadı HDPKKya yanlarken yerli ve milli savunma sanayiinin göz bebeği İHA/SİHAların üreticisi BAYKARı mesnetsiz iddialarla hedef alıp tehdit etti. Babacanın bu rezilliğine toplumun her kesiminden tepki yükselirken Okyanus Ötesinden destek gecikmedi. Tescilli Türkiye düşmanı CIA etki ajanı Michael Rubin, BAYKARı hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanının sırtını sıvazlayarak Babacan’ı rahat bırakın paylaşımında bulundu. Rubin, Ahmet Davutoğluna da FETÖcü dedi.