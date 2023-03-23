Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi ve emekli maaşına yapılacak zamma çevrilmişti. EYT’lilerin de yararlanacağı bayram ikramiyesinde artış gündemde. TÜED 5 bin 500 liraya yükseltilmesini isterken, iki bayramda bu tutarın ödenmesi, yeniden değerleme oranının ya da enflasyon oranının yansıtılması formülleri de masada. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı. Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi. Müjdeyi canlı yayında veren Başkan Erdoğan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TLye çıktığını açıkladı.