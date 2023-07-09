İngiliz medya kuruluşu BBCde çalışan ünlü bir sunucunun 17 yaşındaki çocuktan para karşılığı müstehcen görüntü aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu skandal olaya ilişkin çocuğun ailesi The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, sunucuyu gördüğünde midesinin bulandığını ve çocuğunun hayatını mahvetmekle suçladı. Yaşanan gelişmeler ardından gözler sunuculara çevrilirken, BBC sözcüsü Mirror mide bulandıran olaya ilişkin, Her türlü iddiayı çok ciddiye alıyoruz ve bunlarla proaktif olarak başa çıkmak için süreçlerimiz var açıklamasında bulundu. İşte tüm detaylar...