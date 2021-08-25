BBC'nin defalarca yalanlanan haberine tutunan CHP'de Özgür Özel'den pes dedirten "özür" açıklaması! / 25.08.21

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Yalan, algı ve iftira ana muhalefet partisi CHP'de adeta yuva yaptı. Özellikle sosyal medyada dolaşıma sokulan birçok asılsız haberin peşine takılan CHP, son olarak BBC Türkçe'nin Afgan sığınmacılar için "Türkiye’de iltica merkezi kurulacağı" haberini köpürttü. CHP, haberin gerek kaynağı, gerekse İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından yalanlanmasına rağmen yalanda ısrarlı tutumunu sürdürdü. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "özür dileyin" çağrılarına ilişkin tepki çeken bir açıklamaya imza atarak "Özür dilemeye davet edecekseniz BBC'nin editörünü davet edin" ifadelerini kullandı.