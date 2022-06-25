BDDK'dan TL ticari kredi kullanımında yeni koşul | Dolar/TL'de son durum...

BDDK finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi. Buna göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat Türk Lirası karşılığının 15 milyon TLnin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi. BDDK’nın TL kredi kullanım düzenlemesi sonrası Dolar/TL’deki düşüş yüzde 3’ü aştı.