Yenidoğan bebekleri devletten sigorta parası almak amacıyla kuvözde ölüme terk eden sağlık çalışanlarına dair skandallar devam ediyor. Mağdur aileler sosyal medya üzerinden yaşadıkları trajedileri paylaşırken, katil doktor Mehmet Gürül’ün Duygu Hastanesi’ndeki çalışmaları ve bebeklerin tedavisindeki ihmalleri yeniden gündeme geldi. Aileler, bebeklerinin durumu hakkında yanıltıldıklarını ve kötü sağlık koşullarında tedavi gördüklerini vurguladı. Olayla ilgili soruşturmalar sürerken, Dr. Gürülün serbest bırakılması ailelerde büyük bir öfkeye neden oldu. Adaletin yerini bulması için sosyal medyadan çağrılar yapılıyor.