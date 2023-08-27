CHPli Ekrem İmamoğlunun İBB Başkanı olmasının ardından İBBde işe sokulan terör seviciler ifşa oldu. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın DHKP-Cli teröristler tarafından şehit edilmeden önce makamında rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak, ‘Adalet, Adalet sarayında böyle sağlanır’ notunu yazmasının ardından tutuklanan Ezgi Yıldız, önceki günlerde serbest kaldığı ortaya çıktı. CHP destekçisi sosyal medya fenomeni Jahrein, terör sevici Ezgi Yıldız’ın o dönem İBB’den kovulmasının ardından görevine geri döndüğünü ifşa etti. Jahrein, yaptığ paylaşımda, “Bu hanım abla CHP milletvekili Gökhan Günaydın’ın sekreteri danışmanı. İBB üstünden çifte maaşlı. Geçtiğimiz dönem bu tweeti gündem oldu ve yargılandı. Şimdi serbest ve görevinin başında. Bu tweetin ortaya çıkmasına rağmen nasıl hala aynı görevde olabiliyor” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.