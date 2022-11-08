Son dakika haberi! A Haberin düzenlediği 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezinde gerçekleştirildi. Başkan Erdoğanın kendisine 4 başlıkta tavsiyeler verdiğini belirten Fatma Şahin, 1. insandı. Bu çok önemli siz şehri eminsiniz oradaki canlar size emanet. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın medeniyetinden geliyoruz. 2. bilgi oldu. Zaman ve finans ise diğer unsurlardı. İşte bu 4 unsuru yönetebildiğiniz zaman her şey oluyor ifadelerini kullandı. 21.Yüzyıl Belediyeciliği ve Yerel Yönetimler konulu panelde konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı ile beraber o asık suratlı devlet yerine merhamet kapısını açan başka bir sivil toplum geldi. dedi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Geçmişte sesimizi duyuramıyorduk diyerek Anadolunun sesi olduğu için Turkuvaz Medyaya teşekkür etti.