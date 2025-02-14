İstanbul’da CHPli Kartal ve Ataşehir belediyelerine yönelik terör operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheliye ilişkin savcılığın sevk yazısında, terör örgütünün hayata geçirmeye çalıştığı sözde kent uzlaşısı modeli üzerinden büyükşehir belediyelerindeki kritik noktalara örgütün alt yapılanması olan HDK üyelerinin sızdırıldığı anlatıldı. 10 şüphelinin ifadelerinin, siyasi tutum ve davranışlarının, üst düzey örgüt yöneticilerinin talimatına göre şekillendiği, şüphelilerin HDK içerisinde faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği kaydedildi.