Boludaki faciada yitip giden 79 canın sorumlusu CHPli belediye çıktı. İhmaller zinciri rüşvet sarmalı iddiasıyla farklı bir boyut kazandı. Tanju Özcanın Yetki alanımızın dışında dediği otelin yangından 19 gün önce Bolu Belediyesi tarafından denetlendiği tespit edildi. Halk TV yayımladığı belgelerle baltayı taşa vururken denetimden geçemeyen otelin bir haftada yeterlilik belgesi alması mide bulandırdı. İnsanları rüşvete mi kurban ettiler? sorusu önem kazandı. Belgelerin altında Tanju Özcanın kuzeni Sedat Gülener’in imzasının bulunması Asıl sorumluyu da göz önüne serdi. Öte yandan CHPli sosyal medya trollerinin 2 Ocak 2025te Bolu Belediyesi’nin Yangına Karşı Uygundur belgesi verdiği işletme yangın çıkan Grand Kartal Otel değil başka bir işletmeydi yalanı da ellerinde patladı.