Belgeler çarşaf çarfaş! WhatsApp'la ilgili çok konuşulacak bilgi: FBI tüm yazışmaları okuyabiliyor / 01.12.21

Son dakika haberleri... Veri ihlalleri ile gündeme gelen dünyanın önde gelen yazışma uygulamalarından olan WhatsAppla ilgili bomba bir detay ortaya çıktı. ABDde yayın yapan Rolling Stone dergisi başta WhatsApp olmak üzere Telegram, WeChat ve iMessage gibi platformlardan gönderilen mesajların FBI tarafından okunabildiğini iddia etti. ABDde istihbarat servislerinin siyaseti ve algıları şekillendirmedeki rolünü araştıran araştırmacı gazeteci Kit Klarenberg tarafından hazırlanan bir raporda WhatsApp ve iMessageın FBIa en çok veri gönderen uygulamalar olduğu açıklandı. İşte detaylar...