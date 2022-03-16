Benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirim yolda: Akaryakıt sektörü bugün toplanıyor / 16.03.22

Son dakika haberi... Artan akaryakıt fiyatlarının nabzını düşürecek adım geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, zalmanan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek ve akaryakıt sektörünün sorunlarını dinlemek üzere sektör temsilcilerini toplantıya çağırdı. Bugün yapılacak toplantıda vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik çözüm önerileri konuşulacak. Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Öte yandan motorinin litre fiyatına önceki gün 2 lira 38 kuruş indirim yapılmasının ardından, dün gece yarısından geçerli olacak şekilde de benzine 1 lira 76 kuruş, motorine ise 93 kuruş indirim yapıldı.