Berat Albayrak'a iftira atan zilzurna yüzsüzler: "CHP'nin '128 milyar dolar' yalanı için 60 bin TL tazminat çok az!" / 07.07.22

Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası “128 milyar dolar yalanını” konu alan dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını vermiş ve CHP, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraka 60 bin tazminat ödemişti. Bu iftira için verilen 60 bin TL tazminatın az olduğunu belirterek konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, Delilsiz/mesnetsiz itiraz etmelerinin nedeni, Bu meblağ da İmamoğlunun doğaçlama dans kepazeliğine harcadığı paranın üçte biri bile değil. Diyeceksiniz ki, Her şey para cezasından ibaret değil; iftira atmanın mahkeme tarafından tescil edilmesi felaket yüz kızartıcı değil mi?.. Haklısınız da, attığı iftiradan dolayı yüzü kızaran herhangi bir CHP yöneticisini şimdiye değin gördünüz mü? ifadelerini kullandı.