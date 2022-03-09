Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' adlı kitabında bizleri neler bekliyor? "Hikâyeyi hiç Albayrak'tan dinlemedik, bilmediğimiz çok şey var!" / 09.03.22

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrakın kaleme aldığı Burası Çok Önemli isimli kitap Cuma günü satışa çıkıyor. Turkuvaz Kitaptan yapılan paylaşımda kitabın ön siparişlere açıldığı bildirildi. Albayrak, kitabında enerjiden ekonomiye tam bağımsız Türkiyeye yolculuktan bahsediyor. Sabah yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşesinde kitaba ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Albayrakın bakanlığı döneminde atılan stratejik ve hayati adımlara dikkat çeken Tezel, Hikâyeyi hiç Albayraktan dinlemedik. Bilmediğimiz çok şey var! Baştan sona dinlememiz gerekiyor. dyerek kitabı okumanın neden önemli olduğuna değindi.