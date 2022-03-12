Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" kitabında dikkat çeken Mavi Vatan vurgusu: 'Atılacak adımlardan asla dönüş yok' / 12.03.22

Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Dr. Berat Albayrakın Burası Çok Önemli! adlı kitabı Turkuvaz Kitap’tan çıkarak raflardaki yerini aldı. Albayrak, 288 sayfalık kitabında, hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı beş yıllık süre zarfında daha önce kamuoyuna yansımayan çok sayıda anekdotu okuyucuyla paylaşıyor. Kitapta; özellikle Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan ile ilgili yapılan bir toplantı ve Berat Albayrakın Atılacak adımlardan asla dönüş yok vurgusu dikkat çekiyor.