Fatih Sondaj Gemisinin Karadeniz açıklarında keşfettiği doğal gaz 12 aydır vatandaşın evlerini ısıtıyor. Karadeniz gazı ülke ekonomisine büyük katkı sunarken Eylül 2023’te gazın karaya çıkarılması sayesinde 8 ayda 15 milyar TL devletin kasasında kaldı. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalarda Berat Albayrakın büyük emeği yadsınamaz bir gerçek. Milli Enerji ve Maden Politikasının mimarı olan Albayrakın döneminde Türkiye envanterine sondaj gemilerini dahil etmiş, o gemilerden Fatih Karadenizde doğal gaz keşfetmişti.