Son dakika haberi! Terör örgütü DHKP-C bağlantılı İdil Kültür Merkezine geçen yıl yapılan baskınla ilgili soruşturmada itirafçı olan H.A., 15 yaşındaki Berkin Elvanın ölümünde örgütün sorumlu olduğunu anlattı. Berkini hastaneye götürmek istediklerine Grup Yorum üyelerinin buna karşı çıktığını belirten H.A., Berkin yaralanmıştı. İdil Kültür Merkezine götürdüler. Yakındaki özel hastaneye götürmek istedik. Ancak İbrahim Gökçek Biz ilgileniriz diyerek izin vermeyip bizi oradan uzaklaştırdı. Yaralandıktan iki saat sonra Okmeydanı SSKya götürdüler. Erken müdahale edilse kurtulurdu. Grup Yorum üyesi Sunay Yıldızın hastanede Ekmek almaya giderken vuruldu dediğini duydum dedi.