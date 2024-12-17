Baas rejiminin çöküşüyle birlikte Rusya’ya sığınan Beşar Esad’ın milyonlarca doları Moskova’ya kaçırışının detayı ortaya çıktı. Suriyelinin 250 milyon dolarını 21 uçakla taşıdığı ortaya çıkan Esad’ın söz konusu dönemlerde Moskova’dan aldığı lüks gayrimenkuller dikkat çekti. Takvim.com.trnin Esad diktatörlüğünün çöktüğü 8 Aralıktan bu yana manşetleriyle izini sürdüğü gizli servet tüm dünya medyasının da ana gündemi oldu. Financial Times’ın son haberindeki Esma Esad detayı ise çok konuşulacak görünüyor.