Suriye’de 50 küsur yıllık Esad rejimi devrilirken Beşar Esad, Rusya’nın başkenti Moskova’ya kaçtı. Rusya Dışişleri Başkan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Esad’ın Rusya’ya güvenli bir şekilde götürüldüğünü söyledi fakat kaçış süreci ile ilgili herhangi bir detay vermedi. Peki, Esad Moskova’ya nasıl kaçtı? İddiaya göre Moskova, Esad’a tek bir şart sundu. Türkiye ve İran’ın da konu hakkında bilgilendirildiği öne sürüldü. Esad’ın Suriye’deki son saatlerini ve Rusya’ya gidiş sürecini Takvim.com.tr derledi…