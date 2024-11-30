Beşiktaş Başkanı Hasan Arat görevinden istifa ettiğini bildirdi. Kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Arat, 17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum. Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım... ifadelerini kullandı. Kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında ise Gitmem gerekiyordu ve gidiyorum. Beşiktaşı kimse kullanamayacak dedi. Böylece 5 Aralık 2023te seçilen Arat, 363 günde 2 kupa ile Beşiktaşa veda etmiş oldu.