Transferde Gabriel Paulista ve Rafa Silvayı kadrosuna katan Beşiktaş, üçüncü transferi için de büyük çaba harcıyor. Diğer bir yandan sağ kanat konusunda da adımlar atan Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu, Angel Di Mariayı listesine almıştı. Arjantinli futbolcunun takıma kazandırılması için yapılan çalışmaların ardından kararını vereceği Amerika Kupası beklenmeye başlandı. Turnuvada finale kadar çıkıp tüm fikstürü tamamlayan deneyimli futbolcu artık geleceği hakkındaki düşüncesini netleştirdi. İşete detaylar...