Son dakika haberleri... İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkunç yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yangına ilişkin iş yeri sahipleri ve sorumlu müdürle birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. İtfaiye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yangında tüp patlamasıyla tadilatta kullanılan elyaf malzemelerin tutuştuğu, oluşan duman nedeniyle içeridekilerin çoğunun zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan eğlence merkezinde faciadan saatler öncesinde paylaşılmış görüntüler ortaya çıktı. İşte Beşiktaş Gayrettepedeki yangın faciasında yeni detaylar...