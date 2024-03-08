CHPli Ekrem İmamoğlunun beslediği trol ifşalarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlunun israfı bitirdik demek için 175 milyon TL harcadığını ifşalayan İBB Haber bu sefer de CPH’li İmamoğlu’nun İBB kasasından seçim çalışmaları için İstanbullunun parasını nasıl yediğini belgeleriyle açıkladı. “Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına İBB bütçesinden tek seferde 980 milyon TL aktarıldı” diyen İBB Haber, “İsrafı bitirdik kampanyasıyla 350 milyon TL israf eden İBB yönetimi, bununla da yetinmeyip İstanbullulara hizmet için kullanılması gereken 980 milyon TL’yi seçim çalışmalarına aktardı” ifadelerini kullandı.