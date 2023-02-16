Türkiye 6 Şubatta meydana gelen 7,7 ve 7,6lık depremlerle sarsıldı. 10 il ve yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen depremde, on binlerce canımız enkaz altında kaldı. Afet üzerinden siyaset ve rant peşinde koşanlar ise asrın felaketi niteliğindeki bu afeti bile fırsat bildi. Bu isimlerden biri de her fırsatta hükümet karşıtlığı ile ön plana çıkan Özgür Demirtaş oldu. Patronu olan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçerin Türkiye yastayken Floridada partilemesini görmezden gelen Demirtaşa sosyal medyadan tepki yağdı.