CHPli Beykoz Belediyesine yönelik ihaleye fesat karıştırma ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gül, savcılıktaki ifadesinde firmalarla toplantıları başkanın ve özel kalem müdürünün yaptığını ileri sürerek suçu onlara attı. Savcılığın tutuklama talebine ilişkin yazıda, ilgili birim personelinin usulsüzlüklere karşı çıkmasına rağmen Gülün mobbing yoluyla istediği firmadan alım yapılmasını sağladığı iddialarının bazı beyanlara yansıdığı ve pazarlık yoluyla yapılan ihale dosyalarının incelenmesinde usulsüzlüklerin gözlendiği ifade edildi.