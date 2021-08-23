Beylikdüzü'ndeki bir sitede başörtülüye havuz yasağı! Çocuklarına bile refakat edemiyorlar / 23.08.21

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Başörtülüleri toplumdan dışlama projeleri ne yazık ki günümüzde bile belli çevrelerde uygulanmaya devam ediliyor. Beylikdüzü’ndeki 356 dairelik Türkiye Eczacılar Veterinerler Doktorlar (TEVD) sitesinde mülk sahipleri bile tesettüre uygun kıyafetle havuza giremiyor. İç tüzük bahanesiyle akıl dışı uygulamayı yürürlükte tutan site yönetimi, hijyen nedeniyle havuz kenarında bone takmayı zorunlu tutarken hijyenik mayo kumaşlarıyla üretilen başörtüsü ve tesettür mayoya yasak getiriyor.