İstanbulun Beyoğlu ilçesinde evine giden genç kız kabusu yaşadı. Kadının şikayeti üzerine kimlikleri belirlenen Semir Tarhan ile Ömer Konu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mağdur kadının şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı. ATV Haberin ortaya çıkardığı güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından yeniden gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Öte yandan sicilleri kabarık olan tacizcilerin sosyal medya paylaşımlarında ahlak dersi vermeye kalktığı görüldü.