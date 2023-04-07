Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beyoğlu Belediye Başkanlığı adaylığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde, kısacası siyasi kariyerinin en başından itibaren kadın haklarına büyük önem verdi. Muhalefet medyası ise seçimlere sayılı bir zaman kala kadın konu başlığında Erdoğanı ve AK Partiyi hedef alan kirli algı operasyonlarını sıraladı. Başkan Erdoğan döneminde kadınlarla ilgili atılan devrim niteliğinde adımlar görmezden gelindi Bu bağlamda hem muhalefetin kirli algısını boşa çıkaran hem de siyasi hayatının başından bu yana kadına değer veren bir çizgi izleyen Başkan Erdoğan öncülüğündeki projeleri sizler için derledik.