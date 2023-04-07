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Beyoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı'na... Siyasi kariyerinin her anında kadına değer veren lider: Başkan Recep Tayyip Erdoğan | DOSYA / 06.04.23

Beyoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı'na... Siyasi kariyerinin her anında kadına değer veren lider: Başkan Recep Tayyip Erdoğan | DOSYA / 06.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Beyoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı'na... Siyasi kariyerinin her anında kadına değer veren lider: Başkan Recep Tayyip Erdoğan | DOSYA / 06.04.23

Takvim 05:01
02

7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nda vaat var icraat yok! Namus sözü verdi yerine getirmedi / 06.04.23

Takvim 07:04
03

Kadıköy'deki ateşi galibiyet de dindirmedi! Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'u hedef alan 'istifa' tezahüratları / 06.04.23

Takvim 00:39
04

Koalisyondan ortak liste kararı! 4 Parti CHP'den girecek / 06.04.23

Takvim 00:57
05

Başkan Erdoğan'dan emeklilerle iftar programında önemli açıklamalar / 05.04.23

Takvim 00:57
06

Ev sahiplerinin yeni oyunu! Ya enflasyon farkını öde ya da evi boşalt

Takvim 00:57
07

Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar / 05.04.23

Takvim 00:57
08

CHP- ABD temasları hız kazandı! ABD'nin anket timi Marriot Otel'e yerleşti! Sonuçlar Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Flake'e verilecek / 06.04.23

Takvim 00:57
09

14 Mayıs seçimleri öncesi anketler ne söylüyor? Şişirme oy oranları nasıl ortaya çıkıyor? İşte son seçim anketi / 05.04.23

Takvim 00:57
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