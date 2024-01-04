Terör devleti İsrail, istihbarat ajanslarının 7 Ekim’de uğradığı hezimetin ardından son çırpınışlarla varlığını ispat çabasına devam ediyor. Mossad dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hamas bürosuna saldırarak Hamas Genel Başkan Yardımcısı Salih el Aruri’yi öldürürken bugün İran’ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani’nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında meydana gelen iki patlamada da Mossad’ın izi olduğu düşünülüyor. İsrail basınında yayımlanan haberler de Mossad iddialarını güçlendirirken Gazze’de hezimete uğramaya devam eden terör devleti İsrail, Mossad iddiaları üzerinden imajını güçlendirmeye çalışıyor. Peki, saldırıların arkasında kim var? İşte detaylar…