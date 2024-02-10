Terör devleti İsrail Gazze’de soykırıma devam ederken ABD derin devletinin dergisi olarak bilinen Foreign Affairs’tan çarpıcı bir analiz geldi. Aksa Tufanı Operasyonu’nda Netanyahu’nun bürokrasisinin paramparça olduğunu belirten Foreign Affairs, Netanyahu’nun 22 Eylül’de BM Genel Kurulu sahnesinde “Filistinliler Arap dünyasının yalnızca yüzde ikisini oluşturuyor.” dedikten iki hafta sonra Hamas’ın İsrail’e saldırarak Netanyahu’nun planlarını yerle bir ettiğini hatırlattı ve Gazze’deki saldırıların ardından İsrail’in parçalanabileceğini belirtti.