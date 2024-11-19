ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynanın Rusya topraklarına yönelik bir saldırıda uzun menzilli taktik füze sistemlerini ATACMS kullanmasına ilk kez onay verdi. Savaşın başladığı günden bu yana çatışmayı tırmandırmamak için füzelerin kullanımına izin vermeyen Bidenın seçimlerden hemen sonra füzelerin kullanımına onay vermesi yeni başkan Trumpın kucağına büyük bir savaş bombası bırakmaya çalıştığı değerlendirmelerini de beraberinde getirdi. Kremlin konuya ilişkin açıklama yaparken Trumpın ekibi de Bidena tepki gösterdi. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, Xten yaptığı açıklamada Bidenın, bu izni vererek başkanlık dönemi sona ererken Üçüncü Dünya Savaşı çıkarmaya çalıştığını ileri sürdü.