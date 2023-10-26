Batı 7 Ekimden bu yana katil İsrailin binlerce çocuğu öldürdüğü gerçeğine adeta 3 maymunu oynadı. Batılı siyasiler ve medya organları kana doymayan İsrail’in barbar katliamlarını meşrulaştırdı. Terör devleti İsrail, ABDnin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazzede Müslümanlara yönelik sistematik soykırım devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, yine şeytanın avukatlığına büründü. Biden, İsrailin Gazzeye yönelik saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiğinden emin olduğunu ancak Filistinlilerin bu konuda açıkladığı rakamlara güvenmediğini belirtti. Öte yandan İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, halihazırda Gazzede ateşkesi desteklemediklerini belirterek, Ateşkes şu anda sadece Hamasa hizmet eder. diyerek skandal ifadeler kullandı.