Soykırımcı İsrail, ABD ve Batının kesintisiz desteği gölgesinde Gazzede Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Binlerce masum sivili katleden katil İsraile tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de İsraile desteğini esirgemeyen ABD Başkanı Joe Bidena geldi. Bide’ın konuşması Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan protestocular tarafından kesildi. Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, defalarca “Ateşkes şimdi” sloganı attı. Ardından göstericiler, polis müdahalesi ile kiliseden çıkarıldı. İşte detaylar...