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Biden’a soğuk duş! Sözleri "Gazze’de ateşkes" sloganları ile kesildi / 08.01.24

Biden’a soğuk duş! Sözleri "Gazze’de ateşkes" sloganları ile kesildi / 08.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Biden’a soğuk duş! Sözleri "Gazze’de ateşkes" sloganları ile kesildi / 08.01.24

Takvim 01:18
02

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum fethin sultanlarını ziyaret etti! İmamoğlu'nun aksine farkını ortaya koydu / 09.01.24

Takvim 01:15
03

Beşiktaş hocasına kavuşuyor! Fernando Santos İstanbul'a geldi / 08.01.24

Takvim 00:55
04

Fatih Camii İmamı Galip Usta bıçaklı saldırıya uğradı! Peş peşe açıklamalar... Saldırganın ilk vukuatı değil / 08.01.24

Takvim 01:00
05

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan toplu ulaşıma yüzde 18 zam! / 08.01.24

Takvim 06:47
06

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum sahaya indi: Bizi hep sokakta göreceksiniz! İşimiz İstanbul olacak / 09.01.24

Takvim 02:23
07

Eksik çok hata yok! Galatasaray, Konsyaspor'u tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu | Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Çalığı unutmadı / 08.01.24

Takvim 00:43
08

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum oldu! Uzmanlık alanı kentsel dönüşüm: İstanbul'a güvenli sağlıklı ve modern yaşam alanları kazandırdı / 08.01.24

Takvim 00:50
09

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı Murat Kurum / 08.01.24

Takvim 09:43
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