Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivaline ilişkin detayları A Haber canlı yayınında aktardı. İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek festivalin tamamen ücretsiz olacağını belirten Bilal Erdoğan, Etnosporun 27 ülkede 42 üyesinin olduğunu açıkladı. Bilal Erdoğan, Kültürel sporları yaşatmak için uğraşıyoruz. Batı ülkeleri de aslında buna çok saygı gösteriyor. Dünya barışına da katkı sağlayacak bir şey. ifadelerini kullandı. Öte yandan Bilal Erdoğan Fenerbahçe başkan adaylığı hakkında çıkan iddialara da net cevap verdi.