Filistindeki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsünde tarihi bir duruş sergilendi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada Türkiyenin her zaman Filistinin yanında olduğunu belirterek, Siyonist İsrail, masum bebekleri, insanları katlediyor. Üniversiteleri harap ediyor, camileri ve kiliseleri hedef alıyor. Bazıları susarak bu insanlık suçuna ortak oluyor. Batının maskesi Gazzede düşüyor. Her şey önce inanmakla başlar, sonra çok çalışacağız. ifadelerini kullandı. Bilal Erdoğan, Ayasafoya gibi Emevi camii gibi Gazze de Mescid-i Aksa da inşallah özgür olacak dedi.