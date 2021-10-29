BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası

Son dakika haberine göre Rekabet Kurulu tarafından zincir marketlerle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurulu, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıdaya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verdi. Kurum, BİMe 958,1 milyon TL, CarrefourSAya 142,5 milyon TL, Migrosa 517,7 milyon TL, Şok Marketlere 384,4 milyon TL, Yeni Mağazacılıka A101 646,6 milyon TL ceza verildi. Tedarikçi firma Savola Gıdaya da 22,2 milyon TL para cezası verilmesi kararlaştırıldı.