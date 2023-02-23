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Binalarda kullanılan 3 yöntem depreme meydan okuyor: Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel / 22.02.23

Binalarda kullanılan 3 yöntem depreme meydan okuyor: Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel / 22.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Binalarda kullanılan 3 yöntem depreme meydan okuyor: Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel / 22.02.23

Takvim 03:24
02

Deprem bölgesinde yapılacak konutlar için çalışmalar başladı: "Etüt çalışmaları tamamlanmadan proje başlamayacak" / 22.02.23

Takvim 02:36
03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan mucize kız Aleyna'ya ziyaret / 23.02.23

Takvim 02:59
04

Depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez Başkan Erdoğan'ın ziyaretini anlattı: "Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor" / 23.02.23

Takvim 01:26
05

80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden uçağın merdivenlerine düştü! / 23.02.23

Takvim 03:13
06

TAKVİM şok kararın perde arkasında yatan gerçeklere ulaştı! İşte Zakharyan gerçekleri / 23.02.23

Takvim 01:03
07

Türkiye'den İsrail'e kınama: "Lanetliyoruz" | İsrail işgal altındaki Nablus'ta 11 Filistinliyi öldürdü 102 kişiyi yaraladı! / 23.02.23

Takvim 03:12
08

Kızılay asrın felaketinde 2 bin çalışanı ve 4 bin gönüllüsüyle hizmet ordusu kurdu / 23.02.23

Takvim 00:43
09

Yeni tedbirlerle çalışanlara koruma kalkan! Kısa çalışma ödeneği hangi işyerlerinde uygulanacak? / 23.02.23

Takvim 03:16
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