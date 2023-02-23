Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından vatandaşlar, kendi konutları için panik yapmaya başladı. Pek çok vatandaş, dayanıklı bina inşa etmenin nasıl olabileceğini, hangi malzemeler kullanılırsa binaların çökmeyeceğini merak ediyor. TOKİ yapımında kullanılan yöntemlerden; perde kolon, radye temel, tünel kalıp sistemleri gündem oldu. Peki TOKİ’de kullanılan bu yöntemler deprem depreme karşı ne kadar dayanıklı? Uzmanlar tek tek açıkladı. İşte o detaylar…