31 Mart yerel seçimlerinin ardından yönetime geçtiği belediye başkanlıklarını eş, dost, akraba ile dolduran CHP’li yöneticilerin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. AK Partiden CHPye geçen Bursada CHPli Belediye Başkanı Mustafa Bozbeyin yeğeni Furkan Bozbeyi belediye şirketine başkan olarak atadığı ortaya çıktı. 35 günde belediyeyi aile şirketine çeviren Bozbey söz konusu atamayı önce savundu sonra atamanın gerçekleşmediğini sadece düşünüldüğünü iddia etti ancak torpilin belgesi ortaya çıktı. Diğer yandan Furkan Bozbek, ise sosyal medya hesaplarını kilitledi. İşte detaylar...