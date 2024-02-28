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Bir fondaşa bir paralı trollere belge belge tokat! CHP'li İmamoğlu'nun 'öğrencilere ulaşım indirimi' oyunu patladı: 2 yıldır uygulamıyor / 28.02.24

Bir fondaşa bir paralı trollere belge belge tokat! CHP'li İmamoğlu'nun 'öğrencilere ulaşım indirimi' oyunu patladı: 2 yıldır uygulamıyor / 28.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Bir fondaşa bir paralı trollere belge belge tokat! CHP'li İmamoğlu'nun 'öğrencilere ulaşım indirimi' oyunu patladı: 2 yıldır uygulamıyor / 28.02.24

Takvim 02:27
02

Meral Akşener CHP'li seçmenle tartıştı: DEM'e teşekkür ediyorsunuz bize küfrediyorsunuz hadi be! / 28.02.24

Takvim 01:45
03

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Takvim sordu Dursun Özbek yanıtladı / 28.02.24

Takvim 07:34
04

Özgür Özel fena sıkıştı! Atatürk'e sığınınca arşiv açıldı / 28.02.24

Takvim 02:12
05

Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı! Terör devleti İsrail'e destek yağdıran ABD Başkanı Joe Biden'dan açık itiraf: "Ben siyonistim" / 28.02.24

Takvim 02:35
06

CHP'nin çiçekler sunduğu DEM'den Diyarbakır'da 'APO' mitingi! Tülay Hatimoğulları Oruç'tan bebek katili terörist elebaşı Öcalan'a özgürlük böğürtüsü / 28.02.24

Takvim 02:15
07

Çanakkale'de deprem son dakika! 27 Şubat 2024 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova... / 28.02.24

Takvim 07:35
08

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Manisa mitinginde önemli açıklamalar / 28.02.24

Takvim 07:39
09

Emekliye vergi istisnası: Evi olanlar dikkat! İşte emlak ve kira vergisiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Takvim 03:46
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