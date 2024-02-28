CHPli Ekrem İmamoğlu paralı trolleri ve fondaş meydası ile her gün yeni rezilliğe imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında öğrencilerin ulaşımda yapılacak yüzde 40 indirim müjdesi açıklamasından algı operasyonuna soyundular. Skandal sonrası AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz konuyla ilgili belgeler paylaşarak gerçeği gözler önüne serdi. CHPli İBBnin AK Parti ve MHPnin öğrencilere ulaşımda indirim kararını veto ettiği ve 2 yıldır uygulamadığı ortaya çıktı.