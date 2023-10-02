Milli Savunma Bakanlığı MSB, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatı icra edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklar ile bir hava harekatı gerçekleştirildiği ifade edildi. Ankara’da gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin ardından bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedefin imha edildiği duyuruldu.