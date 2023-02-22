Deprem asrındı, acı analarındı... Kahramanmaraşlı 80 yaşındaki Ümmügülsüm Nine, Ebrar Sitesi’nin enkazından bir an bile ayrılmadı... Çünkü binlerce ton molozun altında oğlu, gelini ve torunu vardı. “Evlatlarımı almadan asla gitmem” diye ağladı... Onun gözyaşları, fayın açtığı çatlaklardan aktı... 80 yaşındaki Türkan Merter’in gözyaşlarına karıştı... Çünkü Türkan Nine de oğlu, gelini ve 3 torununa mezar olan evin enkazındaydı... Onlardan kalan eşyaları tek tek toplayıp ağıt yaktı: Artık kimsem yok..