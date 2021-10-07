Bir şehri ayağa kaldıran olay! Aleyna Ağgül'ün intiharının ardından zanlıların serbest kalmasına tepki / 07.10.21

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Son dakika haberi... Geçtiğimiz Iğdır'da korkunç bir intihar olayı yaşandı. 18 yaşında Aleyna Ağgül, yaşadığı evin balkonundan kendisini aşağıya bırakarak intihar etti. İntiharının ardından bulunan 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazısının üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Fakat Gökhan Argın ve oğlu Göktürk Argın'ın serbest kalmasının ardından Iğdır halkı ayağa kalktı.