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Bir yanda "Önceliğimiz deprem bölgesi" diyen Başkan Erdoğan diğer yanda enkaz üzerinde batak oynayan CHP! Zeydan Karalar'a tepki büyük / 06.04.23

Bir yanda "Önceliğimiz deprem bölgesi" diyen Başkan Erdoğan diğer yanda enkaz üzerinde batak oynayan CHP! Zeydan Karalar'a tepki büyük / 06.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Bir yanda "Önceliğimiz deprem bölgesi" diyen Başkan Erdoğan diğer yanda enkaz üzerinde batak oynayan CHP! Zeydan Karalar'a tepki büyük / 06.04.23

Takvim 01:53
02

CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı! Skandal ifadeler: "Bize hain dediler" / 06.04.23

Takvim 01:00
03

Antakya Devlet Hastanesi 35 gün sonra hizmete açılıyor: "Her gün 1 günlük işten fazlası" / 06.04.23

Takvim 03:35
04

7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nda vaat var icraat yok! Namus sözü verdi yerine getirmedi / 06.04.23

Takvim 07:04
05

Kadıköy'deki ateşi galibiyet de dindirmedi! Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'u hedef alan 'istifa' tezahüratları / 06.04.23

Takvim 00:39
06

Beyoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı'na... Siyasi kariyerinin her anında kadına değer veren lider: Başkan Recep Tayyip Erdoğan | DOSYA / 06.04.23

Takvim 05:01
07

Koalisyondan ortak liste kararı! 4 Parti CHP'den girecek / 06.04.23

Takvim 00:57
08

Başkan Erdoğan'dan emeklilerle iftar programında önemli açıklamalar / 05.04.23

Takvim 00:57
09

Ev sahiplerinin yeni oyunu! Ya enflasyon farkını öde ya da evi boşalt

Takvim 00:57
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