Asrın felaketinde acılar üzerinden siyaset devşirip enkaz üzerinde CHP büyük bir skandala imza attı. Depremin vurduğu illerden olan Adanada felaketin izleri silinmeye çalışılırken CHPli Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kahvede kahkahalar eşliğinde batak oynadı. Karalara büyük tepki yağdı. Bir yanda Birinci önceliğimiz deprem bölgesi diyen Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhur ittifakı ile enkaz üzerinde batak oynama cürreti gösteren CHPnin farkı da somut bir şekilde gözler önüne serildi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.