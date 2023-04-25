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Birbirilerini 'İYİ' yiyorlar! Aytun 'Çıray'ı yaktı "Oylarımız çok düştü toparlanamıyoruz" dedi: Akşener'e 'onursuz' göndermesi / 24.04.23

Birbirilerini 'İYİ' yiyorlar! Aytun 'Çıray'ı yaktı "Oylarımız çok düştü toparlanamıyoruz" dedi: Akşener'e 'onursuz' göndermesi / 24.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Birbirilerini 'İYİ' yiyorlar! Aytun 'Çıray'ı yaktı "Oylarımız çok düştü toparlanamıyoruz" dedi: Akşener'e 'onursuz' göndermesi / 24.04.23

Takvim 03:21
02

Hamileri Kılıçdaroğlu! HDPKK ve türevleri bölücülükte vitesi 5'e taktı: "Öcalan’ı özgürleştireceğiz, İmralı'nın kapılarını açacağız" / 24.04.23

Takvim 02:56
03

Gençlere çağrı var! İş fikri olana 450 bin TL! Peki süreç nasıl ilerleyecek? İşte tüm detaylar...

Takvim 02:35
04

20 soruda 'Yarısı bizden' kampanyası! Bakan Murat Kurum A Haber ekranlarında tek tek açıkladı! / 24.04.23

Takvim 03:39
05

Sokak röportajında tepki çeken anlar! PKK yanlısından Kürt gence sözlü taciz! Skandala tepki yağdı / 24.04.23

Takvim 01:03
06

HDP'li Ahmet Türk'ten 7'li koalisyonda kaos açıklaması: "Sıkıntı çıkar" / 24.04.23

Takvim 01:55
07

7'li koalisyonda HDPKK ile iş tutan Akşener'e meydanlarda büyük şok! / 24.04.23

Takvim 01:17
08

DEŞİFRE: Bölücülerle iş tutan 7'li koalisyon süslü cümlelerle aklanma peşinde! Piyon Mansur Yavaş... Amaç kirli ittifakı perdeleme / 24.04.23

Takvim 03:50
09

Milyonlarca çiftçiye 10 müjde! Üreticinin geliri garanti altına alınacak / 24.04.23

Takvim 02:18
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