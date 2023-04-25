7li koalisyon ortaklarından İYİ Partide sular durulmuyor... Liste krizi sonrası derin kopuş yaşayan Akşenerin partisinde Aytun Çırayın Oylarımız baraj altına düştü diyerek istifa etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Çıraydan İYİ Partideki vehameti gözler önüne seren bir çıkış daha geldi. İYİ Partinin oy oranlarının çok düştüğünü yineleyen Aytun Çıray, İdris Naim Şahin ve Lütfü Türkkanı hedef aldı, Meral Akşenere de onursuz göndermesinde bulundu. Öte yandan İPli Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’de zaten en başından itibaren sadece problem oldun. Siyaset yaptığın partilerde şahsına kefil olacak 5’er kişi bul sonsuza kadar susacağım.Sen kimsin ki, İYİ Parti’ye zarar verebilesin? sözleriyle Çırayı bombaladı.Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.