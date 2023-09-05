14 ve 28 Mayısta gerçekleşen seçimlerde hezimete uğrayan 8li koalisyonda ipler tamamen koparken İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı canlı yayın programında CHP ile yeni bir iş birliği yapma şartı olarak Ankara adaylığının kendilerine verilmesini istedi. Eğer bir seçim iş birliği olacaksa kesin Ankaranın İYİ Partiye verilmesi lazım. diyen Beker, O gün geldiğinde Mansur Bey gelir İYİ Partinin adayı olur. dedi. Öte yandan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ile tartışmaya giren Beker, Ankarada 25 senedir kazanamadığınız bir belediyeyi CHP tek başına mı kazandı? diye sordu. Yarkadaş ise, Oktay Vural ile Buğra Kavuncu CHP ile yerel seçime ilişkin görüşmeler yapıyor şu anda. diyerek bombayı patlattı. CHP yandaşı Yarkadaşın yerel seçim iddilarına İYİ Partiden yalanlama geldi. İşte detaylar...