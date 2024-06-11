BMGKde Bidenın açıkladığı Gazze için ateşkes teklifine destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi. 15 üyeli BMGKde yapılan oylamada, ABDnin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu alırken, Rusya çekimser oy kullandı. Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrailin tüm Gazzeden çekilmesi istendi. Oylamaya sunulan son metinde, tampon bölgeye karşı çıkılan ifadenin silinmiş olması ise dikkati çekti. Bu durum İsrailin istediği metnin onaylandığını değerlendirmelerine neden oldu. Onaylanan tasarıya ilişkin açıklamada bulunan Hamas, karardan memnuniyet duyduklarını belirterek, Arabulucu ülkelerle iş birliğine hazırız. dedi.