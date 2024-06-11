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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'de ateşkes kararı aldı! Hamas'tan flaş açıklama: İş birliğine hazırız / 11.06.24

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'de ateşkes kararı aldı! Hamas'tan flaş açıklama: İş birliğine hazırız / 11.06.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'de ateşkes kararı aldı! Hamas'tan flaş açıklama: İş birliğine hazırız / 11.06.24

Takvim 06:20
02

Avrupa parçalanıyor! Parlamentoda aşırı sağın zaferinin anlamı ne? Macron’un erken seçim kumarı nasıl sonuçlanacak? / 11.06.24

Takvim 05:01
03

İşsizlik düşüyor: TÜİK nisan ayı verilerini açıkladı | 11 yılın en düşüğü!

Takvim 09:22
04

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe'ye imza atmaya gelecek / 11.06.24

Takvim 04:44
05

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı | En acı feryat: Baba yapma / 11.06.24

Takvim 02:13
06

Başkan Erdoğan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek | Tarih belli mi? / 11.06.24

Takvim 04:27
07

Varşova'da 90'ıncı dakikada yıkıldık! Polonya: 2-1 Türkiye / 11.06.24

Takvim 02:51
08

Melih Gökçek'ten A Haber'de bomba Mansur Yavaş kulisi: "AK Parti'den cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor" / 11.06.24

Takvim 02:39
09

Jose Mourinho'dan Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'na 'kalın' telefonu / 11.06.24

Takvim 00:43
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