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7/24 Dinle Takvim Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: "Dünyaya örnek oluyor" / 11.09.21
Takvim

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: "Dünyaya örnek oluyor" / 11.09.21

Takvim

Son dakika haberi... Türkiye coğrafyanın vicdanı olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'ye "ihtiyacı olan tüm insanlara koruma sağlama kararlılığından" dolayı övgüde bulunarak, "Türkiye, yalnızca milyonlarca mülteciyi korumaya devam etmesiyle değil, aynı zamanda onlara nasıl ev sahipliği yapılacağını göstermesiyle da dünyaya örnek oluyor." ifadesini kullandı.
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