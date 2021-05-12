Bitcoin yatırımı olanlar dikkat! ABD'den son dakika "risk" uyarısı / 12.05.21

Kripto paralar son yıllarda yatırımcıların gözde yatırım araçlarından bir tanesi haline geldi. Son dakika haberine göre ABDnin sermaye piyasası regülatörü SEC, Bitcoine yatırım yapanlara yönelik rapor hazırladı ve spekülatif varlığın açıklamalarının çok dikkatli okunması gerektiği konusunda uyardı. Öte yandan kripto paraların giderek daha çok ürün ve hizmetin ödemelerinde kullanılmaya başlamasının da etkisiyle artan alımlarla tüm piyasalarda toplam hacim yeniden 2.5 trilyon doların üzerine yükseldi.