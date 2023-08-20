BM Barış Gücü askerleri KKTCnin Pile-Yiğitler Yolu Projesini engellemek için her yolu deniyor. Hukuksuz bir müdahaleyle bölgenin Türk toprağı olmadığını iddia eden ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin sözcülüğüne soyunan BM Barış Gücü Yetkililerinin engellemesine karşı Kıbrıs Türk toplumu da harekete geçti. Dozerlere BM araçlarını yoldan çekin talimatını veren Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, Dün yaşanan gerginlikte bizim 8 polisimiz yaralandı ve darp raporları alındı. 2 tane sivil vatandaş yaralandı. Bunu yapan da Barış Gücüdür. Birçok haber çıkıyor ama burada yapılan sadece insani bir yoldur. Bölgenin gelişmesi ve Pile halkının daha rahat giriş-çıkış yapabilmesi için bu çalışmalar devam ediyor. Buradan da asla geri adım atmayacağız. dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı skandal olayı çok sert şekilde kınadı. Yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerince, Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz ifadelerine yer verildi.