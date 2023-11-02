Siyonist İsrail Gazzede büyük bir soykırıma imza atarken Batı ve ABD bu katliama açık destek veriyor. Katliama müdahale etmesi beklenen Birleşmiş Milletler ise kınamaktan öteye geçemiyor ya da geçmiyor! Sosyal medyada Sara AlSharif isimli bir Eczacı BM ile silah üreticilerinin arasındaki ilişkiye dikkat çekerek BMnin bile isteye bu soykırıma müdahale etmediğini belirtti. Alsharif Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF Genel Müdürü Catherine M. Russellın silah endüstrisinin en büyük hissedarlarından BlackRock Yatırım Enstitüsü’nün Başkanı Tom Danilon ile evli olduğunu belirterek kirli düzeni işaret etti.